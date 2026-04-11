Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Подмосковье

Мощный взрыв прогремел в 17-этажном доме на улице Станционной в подмосковных Мытищах поздним вечером 10 апреля, а после начался пожар и из квартиры на 11-м этаже повалил черный густой дым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Пламя быстро перекинулось на соседние квартиры и на этажи выше. Жители дома выходили на балконы и просили о помощи, спасаясь от едкого дыма.

В многоквартирном доме в российском регионе произошел взрыв

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели работают на месте возгорания уже более трех часов. Что стало причиной взрыва — пока неизвестно, дом не газифицирован.

