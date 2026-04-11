Мать погибшей на Валааме трудницы назвала причину смерти девушки

Мать 36-летней Натальи Простаковой, тело которой нашли на острове Валаам в феврале, рассказала, что ее дочь умерла от переохлаждения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «КП-Екатеринбург».

© Вечерняя Москва

Женщина уехала работать трудницей в Валаамский монастырь в конце лета 2025 года. В январе она сообщила близким, что планирует вернуться домой, но в Екатеринбург так и не приехала. Простакова пропала 2 февраля после очередной службы. Полицейские и волонтеры прочесывали остров, но полномасштабные поиски прекратили 8 февраля. Спустя 17 дней тело нашли поисковики отряда «ЛизаАлерт».

По словам матери, Простакова умерла от переохлаждения, вдобавок она была нездорова из-за переживаний и огромного стресса. Накануне пропажи она жаловалась, что уже неделю не спит.

Исчезнувшая на Валааме послушница не попала ни на одну из камер

— Не нашелся там, в монастыре, человек, который бы смог ее поддержать, поговорить с ней. Или хотя бы врачей вызвать. Сидела замерзшая в снегу, в таком положении ее и нашли. Настоящий ужас, — рассказала мать погибшей.

Последний пост в канале девушки был опубликован 31 января с подписью: «Валаам, как сложно мне тебя покинуть», говорится в сообщении.

19 февраля в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что нашли тело пропавшей после службы в монастыре на Валааме Натальи Простаковой.