Стало известно, когда начнется слушание по делу экс-замминистра обороны Иванова

РИА Новости: слушание по делу Иванова начнется 17 апреля

Газета.Ru

Симоновский суд начнет слушать дело экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова о взятках на 1,3 млрд рублей 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

По информации агентства, 17 апреля состоится предварительное заседание.

Отмечается, что Иванов не признает свою вину. Вместе с ним по делу проходит руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин. Их обвиняют в получении трех взяток на общую сумму около 1,3 млрд рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Еще одним фигурантом является предприниматель Сергей Бородин. Однако он заключил досудебное соглашение, и уголовное дело в его отношении выведено в отдельно производство.

27 марта стало известно, что Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о коррупции.

В рамках соглашения Иванов будет обязан сообщить следователям о совершении преступлений несколькими должностными лицами, а также дать информацию о незаконно нажитом ими имуществе. В результате сделки правоохранительные органы смогут взыскать в государственный бюджет нелегально нажитую собственность.