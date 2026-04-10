Поезда МЦД-1 в сторону Подмосковья задержались из-за травмирования человека

Поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) в сторону Московской области задержались из-за человека, который получил травму в результате нарушения правил безопасности на железной дороге.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Сегодня в 20:51 на остановочном пункте Водники Савеловского направления МЖД совершил вынужденную остановку поезд № 6254 Кубинка-Дубна из-за травмирования человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, — говорится в сообщении.

На место случившегося вызвали бригаду врачей. На период оказания помощи пострадавшему в пути задержались поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички дальних маршрутов в сторону Подмосковья. В 21:45 поезд продолжил движение по маршруту. В МЖД призвали граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, а также принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства, передает Telegram-канал пресс-службы.

6 апреля поезда на МЦД-1 задержались из-за вынужденной остановки состава на Савеловском вокзале. Причиной задержки был пассажир, которому стало плохо в вагоне состава.