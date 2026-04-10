На дом главы OpenAI совершено нападение

Молодой мужчина напал на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

По данным издания, злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в здание, загорелись ворота. Мужчина скрылся, угрожая впоследствии поджечь штаб-квартиру OpenAI.

Никто не пострадал, однако неизвестно, находился ли Альтман дома в момент нападения.

Ранее сообщалось, что OpenAI Альтмана хочет инвестировать в конкурирующий с Neuralink Илона Маска проект.