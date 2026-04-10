На дом главы OpenAI совершено нападение

Мужчина напал на дом главы OpenAI Сэма Альтмана
Молодой мужчина напал на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.
По данным издания, злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в здание, загорелись ворота. Мужчина скрылся, угрожая впоследствии поджечь штаб-квартиру OpenAI.
Никто не пострадал, однако неизвестно, находился ли Альтман дома в момент нападения.
Ранее сообщалось, что OpenAI Альтмана хочет инвестировать в конкурирующий с Neuralink Илона Маска проект.