На дом главы OpenAI совершено нападение

В Сан-Франциско мужчина бросил коктейль Молотова в дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает ABC News.

Подозреваемый в попытке поджога был задержан. Как сообщает местная полиция, в ходе инцидента никто не пострадал, но Молотов вызвал возгорание внешних ворот.

Изначально подозреваемый пытался скрыться пешком, но его описание было передано сотрудникам правоохранительных органов. Позже полиция получила вызов в штаб-квартиру OpenAI — там неизвестный угрожал, что подожжет здание. В нем полиция опознала того же подозреваемого, что и в поджоге дома Альтмана.

