Пожар произошел в Подольске около Электромонтажного проезда

Крупный пожар произошел в Подольске в СНТ около Электромонтажного проезда. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил Telegram-канал «ЧП / Москва».

Официальной информации, сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее пожар произошел на кухне в квартире дома на Клязьминской улице на севере Москвы. В результате происшествия скончался один человек. Прокуратура позднее показала фото из сгоревшей квартиры.

До этого в девятиэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы произошел пожар. Возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. По факту случившегося столичные следователи возбудили уголовное дело. В результате пожара погибли пять человек.