Мирные жители погибли из-за удара ВСУ в российском регионе

В районе села Вознесеновка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик, в результате погибли два мирных жителя.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава российского региона.

Ранее Гладков сообщил, что с момента создания действующего в российском приграничье подразделения «Орлан», в отряде были ранены 98 бойцов.