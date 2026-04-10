Мирные жители погибли из-за удара ВСУ в российском регионе
В районе села Вознесеновка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик, в результате погибли два мирных жителя.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава российского региона.
Ранее Гладков сообщил, что с момента создания действующего в российском приграничье подразделения «Орлан», в отряде были ранены 98 бойцов.