В Афганистане неизвестные расстреляли людей в парке

Неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат. Об этом сообщает портал Ariana news.

Инцидент произошел 10 апреля после полудня в деревне Габарзун. По словам очевидцев, вооруженные люди сначала отделили от толпы отдыхающих мужчин и застрелили их на глазах у их жен и детей. Женщины, которые попытались бежать, также были застрелены. Среди жертв есть дети.

Отмечается, что подвергшиеся нападению мирные жители совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага» и отдыхали в местном парке.

МВД Афганистана подтвердило случившееся. По словам пресс-секретаря министерства Абдула Матина Кани, в результате инцидента погибли семь человек, еще 13 получили ранения. Он отметил, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

