Режим ЧС ввели во Владикавказе

В связи со взрывом, который произошел в здании в Партизанском переулке во Владикавказе, в городе объявили режим ЧС.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов.

— Режим действует в границах следующих улиц: улица Интернациональная (от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого), улица Маркова (от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого), переулок Партизанский (от улицы Интернациональной до улицы Маркова), — уточнил глава администрации Владикавказа.

На месте случившегося работает оперативная группа для выяснения обстановки и предварительной оценки масштабов ситуации, а также действует оперативный штаб, написал Мильдзихов в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел днем 10 апреля, после чего в центре города начались пожар и сильное задымление. Позднее стало известно, что большинство пострадавших — работники магазина пиротехники, в котором изначально и начался пожар. По предварительным данным, причиной произошедшего стала детонация фейерверков.

В результате взрыва пострадали 15 человек, включая двух детей, — их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Республиканскую детскую клиническую больницу. Также при взрыве погиб один человек, тело которого спасатели достали из-под завалов.