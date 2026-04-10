Парень жестоко убил свою возлюбленную и покончил с собой в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела девушки со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в ГСУ СК по городу.

Трагедия произошла ранним утром 10 апреля в парадной дома на улице Рубинштейна. На теле погибшей нашли шесть колото-резаных ран.

По версии следствия, девушка поссорилась со своим 27-летним парнем. Тот убил ее и покончил покончил с собой.

На месте работали следователи и криминалисты, назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.