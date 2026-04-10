Суд изъял у экс-депутатов активы на космическую сумму

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять в доход государства имущество бывших депутатов Законодательного собрания региона Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. Речь идет о масштабной операции по обращению в доход РФ активов, которые, по версии следствия, были сформированы преступным путем в рамках коррупционной деятельности с участием бывшего вице-губернатора Андрея Коробки. Общая стоимость изъятых ценностей превысила 81,5 млрд рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, масштаб «коррупционного наследства» депутатов поражает: у Алексея Сидюкова выявлены активы на 62,5 млрд рублей, у Сергея Фурсы — более чем на 19 млрд.

«Суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество ответчиков: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации», — уточнили в ведомстве.

Помимо недвижимости и бизнеса, под конфискацию попали все обнаруженные банковские счета, наличные денежные средства, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности и предметы роскоши, даже если они были фиктивно оформлены на подставных лиц или родственников.

Судья принял решение об обращении вердикта к немедленному исполнению. На текущий момент вся выявленная собственность экс-депутатов и их аффилированных лиц переходит в собственность Российской Федерации.