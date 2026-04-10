Под постояльцами отеля в Европе обрушился пол во время обеда

Пол обрушился в отеле Европы во время обеда — 150 человек эвакуировали из здания. Об этом сообщает EuroWeekly News.

Инцидент произошел 9 апреля в гостинице Rey Don Jaime на Майорке, Испания. Часть пола с плиткой рухнула под ногами людей в обеденном зале, вызвав панику. 70 человек выбежали на улицу, остальных вывели сотрудники службы спасения.

Во время происшествия пострадали два человека, их доставили в больницу. Уточняется, что постояльцы получили незначительные травмы. Причины инцидента выясняются.

Ранее десятки гостей пострадали из-за обрушения потолка в отеле Poseidon Resort в Испании. На постояльцев трехзвездочной гостиницы рухнули гипсокартонные листы.