Задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес

Журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин отказался признавать вину по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом пишет ТАСС.

Ролдугин подчеркнул, что виновным себя не считает и скрываться от следствия не собирается. Он также заявил, что его загранпаспорт изъяли во время обыска. Во время заседания стало известно, что в этом деле есть «неустановленные соучастники»

Журналиста задержали 9 апреля. До этого в редакции «Новой газеты» прошли обыски, которые были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.