Названы критические ошибки пострадавших на Камчатке туристов

Названы критические ошибки пострадавших и не выживших на Камчатке туристов — одной из них было разделение.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

«Из опубликованных данных видно несколько критических ошибок. Первое и главное — разделение группы. В горах работает железное правило: "вместе пошли — вместе пришли"», — сказала она.

Эксперт добавила, что часть туристов ушла без связи, что означает двойной риск.

Еще одной ошибкой она назвала недооценку маршрута. По ее словам, Авачинский вулкан и перевал — локации, которые не являются прогулочными зонами. Весной там сохраняются сложные условия: глубокий снег, лавиноопасные склоны и метели. Последним просчетом туристической группы специалист назвала несвоевременное принятие решения.

«Когда погода начала ухудшаться, нужно было не идти вперед, а разбивать лагерь и ждать, либо возвращаться», — заключила Вульферт.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Спасательная операция завершилась, пятеро человек были найдены с признаками сильного обморожения, еще двое — не выжили.