Поджигательница детской коляски из Калужской области отправится в колонию

В Калужской области вынесли приговор 36-летней женщине, которая подожгла детскую коляску после замечания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в подъезде многоквартирного дома в городе Балабаново Боровского округа. Пьяная женщина курила в общественном месте и соседка сделала ей замечание.

После этого нарушительница с помощью зажигалки подожгла стоявшую там детскую коляску и скрылась с места. В результате коляска полностью сгорела.

В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.