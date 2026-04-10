Мужчина утопил беременную жену и детей ради женитьбы на подростке

В индийском штате Телангана мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне. Причиной стало желание жениться на несовершеннолетней, сообщает Times of India.

Мохаммад Азаруддин расправился с супругой, которая ждала третьего ребёнка, и девочками 1 апреля в деревне Пуннелу. Ранее он хотел жениться на девочке-подростке, но ее родители отказали ему, узнав, что у него уже есть жена и дети.

Злоумышленник отключил на ферме камеры и свет, столкнул жертв в воду и держал их под водой до смерти. Происшествие он попытался выдать за несчастный случай, но отец погибшей заподозрил неладное и обратился в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что Азаруддин пытался сделать супруге незаконный аборт. Полиция арестовала 10 человек, включая врачей, медперсонал и владельца аптеки. Двое медиков скрываются. Против главного обвиняемого также возбуждено дело по закону о защите детей от сексуальных преступлений.