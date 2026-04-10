Количество пострадавших во Владикавказе выросло до 15 человек

15 человек получили ранения и двое погибли во Владикавказе в результате мощного взрыва и пожара на складах пиротехники и строительных материалов. Об этом журналистам на месте событий сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным главы региона, сейчас всем пострадавшим оказывают помощь.

"Двое погибли, трое в тяжелом состоянии, один в очень тяжелом состоянии. Двое детей в стабильном состоянии", - отметил Меняйло.

Сейчас спецкомиссии обследуют соседние с местом взрыва дома, их задача - оценить ущерб, восстановить подачу воды и электричества. Разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в здании склада пиротехники во Владикавказе 10 апреля погибли два человека. Начался сильный пожар. Возбуждено уголовное дело.