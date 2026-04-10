Сотрудник военного госпиталя получал взятки за «откаты»

Начальник отдела материально-технического снабжения госпиталя имени Бурденко осужден за получение взяток.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, чиновник получал от гендиректора фирмы взятки в размере половины прибыли от заключенных контрактов. При этом подношения выплачивались ежемесячно. Общая сумма взяток за «откаты» составила 1,4 млн рублей. Железнодорожный городской суд приговорил чиновника к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов 42,5 тысячи рублей.