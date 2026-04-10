Изрезавший друзей россиянин найден на ферме с изувеченными руками

Под Стерлитамаком 34-летний мужчина изрезал двоих друзей ножом во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, он встретил своих знакомых — двух мужчин 61 и 44 лет, — на улице. Между ними произошла ссора и он набросился на них с ножом. В результате 61-летний приятель фигуранта от полученных ударов не выжил, а второй мужчина был госпитализирован. Сам нападавший с места происшествия сбежал.

Полицейские нашли его на ферме. В момент встречи с правоохранителями его руки были изувечены порезами.

