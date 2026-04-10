СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после мощного взрыва на складе пиротехники в центре Владикавказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Республике Северная Осетия — Алания.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц»). Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что число жертв при мощном взрыве в центре Владикавказа выросло до двух.

Выросло число погибших при взрыве во Владикавказе

О ЧП в здании на улице Августовских Событий стало известно ранее 10 апреля. После взрыва в российском городе начался мощный пожар и задымление.