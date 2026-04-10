«Как в перевале Дятлова»: стало известно, из-за чего погибли туристы на Камчатке

Семеро туристов, которые решили изменить запланированный маршрут и пойти по более легкому пути, поставили на Авачинском перевале палатку. Позднее в ней началась паника, путешественники разрезали ее и начали бежать, как группа, погибшая на перевале Дятлова. В результате двое участников экспедиции погибли, а оставшихся пятерых эвакуировали спасатели. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал отец одного из туристов по имени Сергей.

Он отметил, что маршрут был разделен на две части — простую и «более серьезную». На второй части семеро человек решили пойти по более легкому пути — ночевать в домиках, как они делали до этого, а потом арендовать снегоход. Двое других путешественников, Егор и руководитель экспедиции Елизавета, решили не менять свои планы.

Они также планировали пойти через Арачинский перевал, но увидели, что началась непогода и решили поставить тент.

— Егор с Елизаветой отстали от семерых человек на несколько часов. И те ушли дальше на перевал. Там они поставили палатку. У них были средства для обогрева. Но в определенный момент в палатке началась паника. Туристы решили, как я понял, что их заваливает снегом, разрезали палатку и начали бежать, как на перевале Дятлова, — рассказал мужчина в беседе с «КП».

Путешественники пропали в Камчатском крае 10 апреля. 6 апреля группа выходила на связь, и тогда туристы сообщили, что все хорошо. Позднее стало известно, что в ходе похода погибли 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский, которые учились в горном университете Санкт-Петербурга.