Суд в Москве лишил статусов трех адвокатов, скрывающихся за рубежом

Хамовнический районный суд Москвы лишил статусов трех адвокатов бюро «Бартолиус» Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, которые скрываются за рубежом. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд удовлетворил иск и прекратил статус Басистову А. Е., Проводину Д. Н. и Таю Ю. В., более двух лет скрывающимся за границей Российской Федерации, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

В начале апреля стало известно, что Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит иск с просьбой лишить этих адвокатов статуса. Иск был подан Министерством юстиции. Тогда решением суда статус адвокатов был приостановлен.