Вынесен приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову

Бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал Попова виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Экс-замминистра назначили штраф в размере 85 миллионов рублей. Также суд постановил лишить Попова звания генерала армии.

ТАСС отмечает, что состояние здоровья 69-летнего Попова не позволило ему присутствовать в зале суда. Он слушал приговор по видеосвязи из СИЗО.

Прокуроры просили назначить Попову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей. Бывший замглавы Минобороны не признавал вину.

Попов был уволен с поста замминистра обороны в июне 2024 года. В августе его задержали. Против него возбудили уголовные дела о коррупции и совершении должностных преступлений.

«Коммерсант» писал, что в начале мая 2025 года Попов был госпитализирован и до августа «практически не выходил из больниц», проходя лечение в связи серьезными проблемами с позвоночником.