Выросло число погибших при взрыве во Владикавказе

Число жертв взрыва на складе пиротехники во Владикавказе выросло до двух, сообщили в МЧС.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, среди которых был один ребёнок. По последним данным, тела двух человек извлекли из-под завалов.

«Следователи и криминалисты выехали на место происшествия по сообщению о хлопке в складском помещении. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в республиканском управлении СК.

Врыв произошёл в двухэтажном здании, после чего начался пожар. Очевидцы сообщали о сильном огне и громких хлопках на улице Августовских Событий.

Причины случившегося выясняются.