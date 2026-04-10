Выросло число погибших при взрыве во Владикавказе
Число жертв взрыва на складе пиротехники во Владикавказе выросло до двух, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших, среди которых был один ребёнок. По последним данным, тела двух человек извлекли из-под завалов.
«Следователи и криминалисты выехали на место происшествия по сообщению о хлопке в складском помещении. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в республиканском управлении СК.
Врыв произошёл в двухэтажном здании, после чего начался пожар. Очевидцы сообщали о сильном огне и громких хлопках на улице Августовских Событий.
Причины случившегося выясняются.