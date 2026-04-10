Иностранец пытался убить высокопоставленного офицера ВМС ВСУ

Согласно утверждению Службы безопасности Украины, сотрудники Департамента контррозведки совместно с региональным управлением ведомства в Одесской области предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Военно-морских сил Украины. По версии следствия, задержанный 37-летний житель одной из балканских стран якобы прибыл в страну в феврале 2026 года под видом туриста для выполнения заказа на ликвидацию военного.

Как заявляют в СБУ, в день предполагаемого преступления подозреваемый занял позицию возле жилого комплекса, где проживает военнослужащий. По версии спецслужбы, злоумышленник, имитируя ремонт велосипеда, дождался появления автомобиля офицера и попытался открыть огонь, однако был задержан оперативной группой.

В ведомстве утверждают, что задержанный действовал по указаниям неких кураторов, получая от них геолокации схронов с оружием и согласовывая маршруты передвижения «потенциальной жертвы». По версии СБУ, для конспирации иностранец регулярно менял места проживания в Одессе.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении террористического акта. Фигурант находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В СБУ считают, что задержанный был завербован спецслужбами РФ, но доказательств этой версии не приводится.

Комплексные следственные мероприятия, как сообщили в СБУ, проводятся под процессуальным руководством областной прокуратуры.