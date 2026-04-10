В Рязани дети провалились в котлован с глиной

В Рязани спасатели вызволили 12-летнего мальчика из котлована в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Двое подростков пробирались на огороженную территорию в парке, где рабочие вырыли котлован для строительства детской площадки. В какой-то момент оба школьника провалились в котлован с глиной.

Один из мальчиков смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь спасателей, серьезных травм несовершеннолетние не получили. Известно, что территория стройки в парке огорожена сеткой, вход туда запрещен. Власти призвали родителей усилить контроль за детьми во время прогулок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новосибирске спасатели вызволили десятилетнего школьника, который застрял между гаражами. Дети прыгали по крышам гаражей, из-за плотного снега один из мальчиков не заметил промежутка между строениями, провалился и не мог самостоятельно выбраться. Прибывшие спасатели распилили дерево, из-за которого мальчик не смог самостоятельно спуститься на землю. Травм школьник не получил.

Ранее в Новосибирске спасатели откопали из сугроба 11-летнего школьника.