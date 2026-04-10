Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области

Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел 10 апреля в Красносулинском районе. По данным следствия, взрыв произошел во время проведения работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте.

— В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь, — передает канал ведомства в МАХ.

В этот же день один человек погиб в результате взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Инцидент произошел на улице Августовских Событий. Очевидцы перед пожаром наблюдали вспышки и слышали хлопки.

До этого в квартире четырехэтажного дома в Первоуральске Свердловской области также произошел взрыв газа. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.