Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области
Один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошел 10 апреля в Красносулинском районе. По данным следствия, взрыв произошел во время проведения работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте.
— В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь, — передает канал ведомства в МАХ.
В этот же день один человек погиб в результате взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Инцидент произошел на улице Августовских Событий. Очевидцы перед пожаром наблюдали вспышки и слышали хлопки.
До этого в квартире четырехэтажного дома в Первоуральске Свердловской области также произошел взрыв газа. В результате хлопка возник пожар, который охватил три квартиры.