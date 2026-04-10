Возможной причиной взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе могло стать нарушение правил обращения с открытым огнём, отметил представитель экстренных служб.

«В качестве одной из версий взрыва... рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнём», — цитирует его РИА Новости.

Ранее из-под завалов склада во Владикавказе извлекли тело погибшего.

Взрыв произошёл 10 апреля на двухэтажном складе с пиротехникой на улице Августовских Событий во Владикавказе.

Количество пострадавших при взрыве в городе РФ выросло

Площадь обрушения конструкций составила 800 кв. м. Следователи начали проверку.

В результате ЧП пострадали 14 человек, включая двоих детей.

Состояние четырёх взрослых оценивается как крайне тяжёлое.