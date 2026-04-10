Названа возможная причина взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе
Возможной причиной взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе могло стать нарушение правил обращения с открытым огнём, отметил представитель экстренных служб.
«В качестве одной из версий взрыва... рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнём», — цитирует его РИА Новости.
Ранее из-под завалов склада во Владикавказе извлекли тело погибшего.
Взрыв произошёл 10 апреля на двухэтажном складе с пиротехникой на улице Августовских Событий во Владикавказе.
Площадь обрушения конструкций составила 800 кв. м. Следователи начали проверку.
В результате ЧП пострадали 14 человек, включая двоих детей.
Состояние четырёх взрослых оценивается как крайне тяжёлое.