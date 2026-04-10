Тело погибшего извлекли из-под завалов склада пиротехники во Владикавказе

Человек погиб в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Тело извлекли из-под завалов, сообщили в МЧС России.

Количество пострадавших увеличилось до 14 человек, среди них еще один ребенок, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ранее сообщалось, что травмы получили 11 человек.

Ранее Меняйло отметил, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв на заводе произошел в помещении с пиротехникой. После взрыва возник пожар.

К тушению привлечены 195 человек и 49 единиц техники. Тушение ведется на площади в 750 квадратных метров.

