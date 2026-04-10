Семья наткнулась на человеческие останки во время игры в парке

В городе Лонг-Бич, США, человеческие останки нашли во время охоты за пасхальными яйцами в парке. Об этом сообщает CBS News.

Родители и дети пришли в парк DeForest Park and Wetlands в честь Пасхи. Там, согласно традиции, были спрятаны окрашенные в яркие цвета яйца, и любой желающий мог поучаствовать в игре. Вдруг в рамках поисков одна из семей наткнулась на нечто, похожее на детские череп и кости. Они лежали недалеко от пешеходной дорожки парка, где часто гуляют люди.

Прибывшие по вызову полицейские подтвердили, что останки принадлежат человеку. Их забрали на дальнейшую экспертизу. Пока полиция не делится предположениями, откуда в парке появились эти кости.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники полиции города Сан-Хосе, штат Калифорния, нашли загадочные останки в автомобиле на парковке. Они настолько разложились, что невозможно было не только установить личность человека, но даже узнать, мужчина это или женщина.