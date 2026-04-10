Москвичка спасла сестру от родителей-сектантов

Кичменгско-Городецкий районный суд Вологодской области разрешил жительнице Подмосковья забрать 10-летнюю сестру от родителей-сектантов, которые вступили в оккультную общину «Царская империя»* ради «спасения от конца света и нашествия динозавров». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в Объединенная пресс-службе судов Вологодской области.

— Суд поддержал москвичку в намерении забрать сестру у семейной пары, которая вступила в общину, чтобы «спастись» от динозавров и конца света. Суд счел доводы истицы обоснованными, ограничил ответчиков в родительских правах, передав девочку органу опеки и попечительства для решения вопроса о форме ее дальнейшего устройства, и взыскал с ответчиков алименты на содержание дочери, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Сестра девочки отмечала, что ребенок проживал в общине за высоким забором, куда посторонние не допускались, носила чужую одежду, которая не подходила ей по возрасту и размеру. Также 10-летняя девочка скудно питалась из общего котла, рассчитанного на всех членов общины, и не развивалась согласно возрасту.

Ранее двух сестер 11 и 18 лет, пропавших по пути в школу, четыре дня искали в Санкт-Петербурге и соседних регионах. Затем девочки прислали родственникам видеообращение, в котором «отрекаются от паспортов». Рядом с ними сидит мать, с которой сестры не жили уже год. Предполагается, что они вместе ушли в секту «Царская империя»*.

*«Царская империя» признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.