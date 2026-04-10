Число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа увеличилось до 14. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

— Число пострадавших — 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, большинство пострадавших — работники магазина пиротехники, в котором изначально и начался пожар. Частично разрушена конструкция здания.

До этого в жилом многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области также произошел взрыв газа, после чего здание обрушилось. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.