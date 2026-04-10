Выжившие на Камчатке туристы решили скрыть обстоятельства трагедии

Выжившая на Камчатке туристка по имени Полина отказалась раскрыть причину разделения группы и назвала это общим с остальными пострадавшими решением. Другими подробностями она поделилась в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, все спасшиеся из ее группы решили скрыть обстоятельства трагедии.

«Я чувствую себя более-менее в порядке, в отличие от других. Мы приняли общее решение не комментировать обстоятельство трагедии», — рассказала Полина, которая работает учительницей математики.

Ранее на Камчатке спасатели обнаружили всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Известно, что 3 апреля между членами группы произошла ссора. Двое из них пошли другим маршрутом, а остальные семь выбрали более опасный путь и вскоре перестали выходить на связь. Пятеро из них были найдены живыми, у них признаки сильного обморожения. Двое молодых людей не выжили.