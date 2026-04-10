В результате взрыва во Владикавказе, произошедшего на территории склада стройматериалов компании «ХДМ», пострадали как минимум два человека. Одного из них удалось вытащить из-под завалов, передает Telegram-канал «Новости Владикавказа».

Слышны звуки от пиротехники — поблизости находился магазин салютов. У складских помещений в эпицентре взрыва полностью обрушился фасад, повреждены автомобили, припаркованные поблизости. На место направляются скорые, МЧС и правоохранители.

«Поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности – 2. Имеется информация о двоих пострадавших», — сообщили в МЧС.

Как стало ранее известно, взрыв прогремел на улице Августовских событий. Со слов очевидцев, громкость была очень высокой. Над местом ЧП начал подниматься черный дым высотой примерно 30 метров.

К настоящему моменту появилась информация, что медицинский факультет эвакуировали из-за пожара. О каком вузе идет речь, не уточняется.

Также сообщается, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Как пишет Mash, под завалами могут находиться люди.

По данным Baza, на складе пиротехники во Владикавказе после взрыва продолжается детонация салютов. В связи с этим пожарным пока не удается начать ликвидировать возгорание, которое последовало за взрывом.