Раскрыта причина массового отравления в Муроме

Названа предварительная причина массового отравления жителей Мурома во Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, в пробах водопроводной воды обнаружен норовирус 2 типа.

Днем ранее стало известно о массовых жалобах жителей Мурома. По данным властей Владимирской области, зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. В больницы попали 50 человек, в том числе 25 детей.

Источники заражения устанавливает Роспотребнадзор, специалисты изучают пробы воды. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.