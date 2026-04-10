В российском городе прогремел мощный взрыв

Во Владикавказе произошел мощный взрыв. По предварительной информации, инцидент случился на территории склада стройматериалов компании «ХДМ», поблизости находился магазин салютов, пишет Mash.

Взрыв прогремел на улице Августовских событий. Со слов очевидцев, громкость была очень высокой. Над местом ЧП начал подниматься черный дым высотой примерно 30 метров.

Также очевидцы сообщили о «белых вспышках» и «хлопках», отмечает Baza. По данным Telegram-канала, на месте уже работают экстренные службы.

К настоящему моменту Mash стало известно, что после взрыва во Владикавказе здание на улице Августовских событий частично разрушено. Вокруг взорвавшегося здания на десятки метров разбросаны бетонные плиты и куски бетона, обломками повреждено около десяти машин.