Годовалый ребенок умер, съев таракана от голода

В американском штате Джорджия годовалый младенец погиб от голода. Он ел тараканов и муравьев, потому что мать не оставила детям еды. Об этом пишет People.

37-летняя Шерри Магби бросила шестерых детей одних почти на 12 часов. За старшего оставался десятилетний ребёнок. Жилище представляло собой антисанитарию с отвратительным запахом.

Самый маленький ребенок не выдержал голода и начал есть насекомых. Спасти его не удалось.

Власти задержали нерадивую мать. Ей предъявили шесть пунктов обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними.

