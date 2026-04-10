ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя за передачу данных о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене, — уточнили в ФСБ.

Уточняется, что задержанный сам связался с украинскими кураторами, после чего начал передавать информацию о расположении российских подразделений на территории региона. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

До этого ФСБ заявила о раскрытии утечки данных в Забайкальском крае, связанной с бывшим внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа»*. Фигурантом является житель Читы 1960 года рождения.

Силовики задержали в Санкт-Петербурге россиянина, пытавшегося незаконно передать представителю иностранного государства детали для ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Возбуждено уголовное дело.

*Организация признана нежелательной в России.