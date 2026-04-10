Выяснились детали пожара в Москве с гибелью людей

Выяснились подробности пожара на юго-западе Москвы в пятницу утром, где, по уточненным данным, погибли два человека.

Как стало известно «МК», инцидент произошел на улице Вильнюсская в многоэтажном доме. Горела квартира на 16-м этаже, площадь пожара составила 25 кв. метров. По предварительной информации, очаг возгорания произошел на кухне. Погибшие - 50-летний мужчина и его 80-летняя мать. Семья не смогла самостоятельно выбраться из огня и задохнулась. Мужчину нашли в межквартирном холле, а женщину на кровати в комнате.

По словам соседей, сын пенсионерки не работал и занимался коллекционированием вещей из мусорных баков, которые он приносил в дом. Также он состоял на учете в специализированном амбулаторном лечебном учреждении. Сама женщина не могла ходить и была прикована к постели.