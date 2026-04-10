В Херсонской области ребенок подорвался на мине ВСУ

В Алешкинском округе Херсонской области ребенок наехал на мину и погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В селе Костогрызово Алешкинского МО при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения», — написал он.

До этого в Вологодской области в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один человек. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что атаку дронов на Вологодскую область удалось отразить, но зафиксированы повреждения в Суровикинском районе, где были атакованы пять жилых домов, в Красноармейском районе Волгограда, где упали обломки беспилотника. Кроме того, после атаки ВСУ была повреждена емкость с нефтепродуктами.

В ночь на 10 апреля SHOT сообщал, что системы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники над Волгоградом. По словам местных жителей, они слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города.

Ранее атака дрона на здание правительства Белгородской области попала на видео.