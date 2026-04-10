Конфликт, погибшие и спасение: что известно о пропавшей туристической группе на Камчатке

На Камчатке завершились поиски туристической группы, пропавшей в природном парке Налычево. Двое участников погибли, пятеро живы, но получили сильные обморожения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на краевое правительство.

Сигнал о происшествии поступил от координатора зарегистрированной группы, которая находилась в походе с конца марта, уточнили в МЧС. Изначально в составе было девять человек. 28 марта группа вышла из поселка Пиначево, уточняет «112».

3 апреля после конфликта группа разделилась. Как уточняет Shot, 22-летняя руководительница Елизавета Е. предложила вернуться более безопасной и короткой дорогой. Вместе с 30-летним Егором Р. она настаивала на изменении маршрута, однако остальные пятеро отказались и решили идти по изначальному, более опасному и протяженному пути.

По информации Telegram-канала, Елизавета и Егор взяли снаряжение — палатку и спутниковый телефон — и пошли по сокращенному маршруту. Остальные семь туристов (позже двое из них вышли на связь) отделились от руководителя в районе Таловского кордона и пошли в сторону вулкана Дзензур. Несмотря на то, что маршруту присвоен начальный уровень сложности (категория А1), уже 6 апреля туристы перестали выходить на связь. На следующий день их видели проезжающие снегоходчики, а еще через день началась сильная пурга с понижением температуры.

«Район тяжелый и большой, имеет горную местность. Люди, совершающие весенние походы, должны иметь опыт и правильно действовать в таких ситуациях», — подчеркнул инструктор-проводник Артем Бондарчук в разговоре со «112».

В результате Лиза и Егор благополучно вышли к точке старта, а их спутники попали в сильную метель. Двое из них погибли, трое получили тяжелые обморожения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет Mash.