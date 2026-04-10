Пожар произошел в московском популярном барном кластере «Профсоюз»

В ночь на 10 апреля произошел пожар в московском популярном барном кластере «Профсоюз». В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в соцсети.

— Деревянная обрешетка кровли здания на Новослободской, 16а, загорелась около пяти утра. Огонь быстро распространился, но уже через час его удалось потушить прибывшим на место экстренным службам. Обошлось без пострадавших, — пишет Telegram-канал Baza.

Других подробностей происшествия не приводится. Сотрудники ГУ МЧС России по Москве на момент публикации материала информацию еще не комментировали.

Ранее два человека скончались при пожаре в квартире на 16-м этаже дома на улице Вильнюсской на юго-западе столицы. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.