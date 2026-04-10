Появились кадры спасения пропавших на Камчатке туристов

Кадры эвакуации пятерых туристов, спасенных на Камчатке, появились в сети. Видео опубликовало на странице Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в Max.

«К настоящему моменту удалось обнаружить живыми пять членов пропавшей группы. Их предстоит эвакуировать с маршрута», — написали в канале ведомства.

До этого глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасательная операция завершена, найдены все туристы, пропавшие во время прохождения туристического маршрута.

28 марта тургруппа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке. 3 апреля в ходе конфликта группа разделилась: двое участников выбрали сокращенный маршрут, в то время как семеро продолжили основной путь. Спутниковый телефон и палатка остались у меньшей группы, что затруднило связь с пропавшими.

После 7 апреля семь туристов перестали выходить на связь. После этого были развернуты поисково-спасательные работы.