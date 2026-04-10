Силовики задержали еще нескольких участников банды Басаева

Правоохранители задержали еще троих участников банды Шамиля Басаева за нападения в 1999-2000 годах. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в беседе с РИА Новости.

«На территории Астраханской и Московской областей задержаны участники указанных незаконных вооруженных формирований Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений… «вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих», — сказала она.

Установлено, что Алиев и Халилов в составе банды летом 1999 года участвовали в нападении на пост федеральных сил в одном из населенных пунктов Дагестана и стреляли по военным. Болтиев 29 февраля 2000 года участвовал в нападении на псковских десантников.

Фигуранты уже арестованы, добавила представитель СК.

В результате нападений в августе 1999 года на Дагестан и в феврале 2000 года на псковских десантников в Чечне получили несовместимые с жизнью травмы 379 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были ранены около 800 человек.

Ранее был задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане в 1999 году.