Школьник обстрелял вагоны поезда метро в Москве

Сотрудники правоохранительных органов установили личность школьника, обстрелявшего из пневматического пистолета вагоны поезда метро в Москве.

Инцидент произошел на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция получила информацию о повреждениях окон в двух вагонах. Недалеко от места происшествия был задержан школьник. Подростка доставили в отделение полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

В отношении отца мальчика составили два административных протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семиклассник поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.