Россиянка пыталась сжечь дом сына и невестки

Суд в Новосибирской области приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая пыталась сжечь дом сына и невестки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, женщина испытывала неприязнь к невестке. В один из дней она пробралась в прихожую дома и облила пол бензином. После этого злоумышленница подожгла спичку и, убедившись в начале пожара, ушла. В момент совершения преступления она была пьяна.

Дом не сгорел, так как возгорание вовремя заметили сын и невестка женщины. Они вызвали пожарных.

