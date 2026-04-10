Названа причина гибели туристов из пропавшей группы на Камчатке

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропала на Камчатке. В настоящее время их судьбу удалось установить. Двое погибли, один получил обморожения. Пятерых человек эвакуировали вертолетом, их осматривают медики. Еще двое самостоятельно вышли в поселок Пиначево, заявил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Как сообщает краевое управление МЧС России, в чрезвычайное ведомство обратился координатор. Он заявил, что зарегистрированная группа туристов отправилась в поход по природному парку Налычево в конце марта, а маршрут должна была завершить 10 апреля. Но 3 апреля группа разделилась, и семеро путешественников продолжили путь до Авачинского перевала без средств связи.

«Мы знаем, что 8 числа была очень сильная пурга, сильный ветер в том районе, сегодня у них контрольный срок выхода, на связь они еще не выходили. Но мы можем предположить, что в группе, вероятнее всего, произошла какая-то аварийная ситуация, так как у них нет палатки, — рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков.

По словам Сергея Лебедева, причиной гибели двух человек стало пренебрежение элементарными правилами безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее пятеро туристов пропали в Прикамье. Четверо погибли, одному удалось выжить. Группа не добралась до места назначения из-за резкого ухудшения погоды. Путешественники сделали привал в полевых условиях, после чего не смогли запустить моторы снегоходов.