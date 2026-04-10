Telegram-канал Shot в пятницу, 10 апреля, раскрыл личности туристов, которые погибли в ходе похода без палаток в Камчатском крае.

Ими оказались 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский. Они учились в горном университете Санкт-Петербурга и состояли в туристическом клубе, который функционировал на базе учреждения.

Русов и Василевский входили в состав группы, которая без палаток и спутниковых телефонов пошла по основному маршруту, а не по сокращенному.

Всего туристов было семеро, но выжить удалось только пятерым. Среди них — Алексей К. (21 год), Полина Ф. (25 лет), Кира В. (23 года), Дмитрий Ф. (27 лет), Олег С. (22 года), уточнили в публикации.

10 апреля путешественники пропали в Камчатском крае. 6 апреля группа выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумная.

Специалисты СУ СК по региону возбудили уголовное дело после пропажи группы туристов на Камчатке, двое из которых погибли. Выяснилось, что во время похода они поругались между собой.