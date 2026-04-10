В МЧС назвали причину гибели туристов на Камчатке

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев назвал причиной гибели двух участников туристической группы в районе Авачинского перевала 2001 и 2003 годов рождения пренебрежение базовыми правилами безопасности.

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Судьба всех девятерых членов зарегистрированной тургруппы известна, спасательная операция завершается, сообщил он.

Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, один — с обморожениями.

Пятеро находятся на базе у подножия Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтёр.

Ещё двое туристов, продолживших следовать по маршруту, благополучно вышли в посёлок Пиначево.

Лебедев подчеркнул, что регистрация группы спасла жизни, и поблагодарил спасателей, работников парка и волонтёров.

28 марта девять туристов вышли на запланированный маршрут в Налычевском парке, после чего разделились. Семеро отправились по несокращённому пути без палатки и спутникового телефона и вскоре перестали выходить на связь.

Позднее двое из семи пропавших на Камчатке туристов были найдены мёртвыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц.